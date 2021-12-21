Душанбе, 21 декабря 2021, 12:42 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон озабочен культурой использования мобильных телефонов и большими расходами населения страны на мобильную связь. Об этом он сам сообщил, слова которого приводит Азия Плюс.
«Нам нужно пересмотреть культуру использования мобильных телефонов. Не надо радоваться этому, в будущем могут быть серьезные проблемы, различные заболевания, в том числе рак мозга», — сказал президент.
По словам Рахмона, необходимо беречь подростков, малолетних детей, которым «телефоны, компьютеры заменили игрушки, мы должны подумать о последствиях».
Рахмон также указал, что за последние 10 лет население Таджикистана потратило на мобильную связь свыше 30 миллиардов сомони (один доллар-11,2 сомони).
«Это почти три миллиарда долларов, за эту сумму мы могли бы достроить Рогунскую ГЭС», — подчеркнул президент.
На сегодня численность абонентов мобильной связи в Таджикистане составляет более 8 миллионов человек, а количество пользователей интернета — свыше 4,5 миллиона человек.