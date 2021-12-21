Душанбе, 21 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон озабочен культурой использования мобильных телефонов и большими расходами населения страны на мобильную связь. Об этом он сам сообщил, слова которого приводит Азия Плюс.

President.tj Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«Нам нужно пересмотреть культуру использования мобильных телефонов. Не надо радоваться этому, в будущем могут быть серьезные проблемы, различные заболевания, в том числе рак мозга», — сказал президент.

По словам Рахмона, необходимо беречь подростков, малолетних детей, которым «телефоны, компьютеры заменили игрушки, мы должны подумать о последствиях».

Рахмон также указал, что за последние 10 лет население Таджикистана потратило на мобильную связь свыше 30 миллиардов сомони (один доллар-11,2 сомони).

«Это почти три миллиарда долларов, за эту сумму мы могли бы достроить Рогунскую ГЭС», — подчеркнул президент.

На сегодня численность абонентов мобильной связи в Таджикистане составляет более 8 миллионов человек, а количество пользователей интернета — свыше 4,5 миллиона человек.