Москва, 21 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В России запускается программа стимулирования средне‑ и малотоннажной химии. Об этом 21 ноября заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на «правительственном часе» в Госдуме.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«Особый акцент по поручению президента сделали на развитии средне‑ и малотоннажной химии. Мы рассчитываем почти на четверть увеличить объёмы к 2024 году, и направим на эти цели в ближайшую трёхлетку 5,5 млрд рублей», — заявил Мантуров», — заявил Мантуров.

«Тем самым начнём реализацию вытягивающих проектов в интересах множества секторов от бытовой химии, лекарств, пищевых добавок до машиностроения и индустрии строительных материалов», — указал он.