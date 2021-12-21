Москва, 21 декабря 2021, 12:41 — REGNUM Законопроект о зарплате для матерей внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.
Предлагается выплачивать безработным гражданам ежемесячное пособие на каждого собственного или усыновлённого ребёнка в размере одного прожиточного минимума для детей, установленного в регионе проживания.
«Право на получение пособия должно возникать в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает трехкратную величину прожиточного минимума на одного члена семьи. Средства должны выплачиваться на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста», — отметил Миронов.
Регулярные выплаты должны повысить рождаемость и помочь решить демографическую проблему в стране, подчеркнул парламентарий.
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