Москва, , 12:41 — REGNUM Если РФ все-таки отключат от системы SWIFT, то это обернется негативными последствиями не только для крупного международного бизнеса, но и для самой SWIFT. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

SWIFT Businessnews.kz

«С точки зрения финансовой выгоды, отключение России от SWIFT — за рамками здравого смысла как участников внешнеэкономических связей с нашей страной, так и организаторов системы, поэтому и рассматривается лишь как гипотетический шаг, — сказала Воронкова. — Ведь достаточно глубокая интеграция России в мировые экономические процессы, лидерские позиции нашей страны среди пользователей системы, позволяют сделать вывод о том, что решение отключить Россию от SWIFT приведет к негативным финансовым последствиям не только для российского, но и для крупного международного бизнеса, а также для самой SWIFT».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВТБ Андрей Костин назвал отключение РФ от SWIFT маловероятной мерой.