Кишинёв, 21 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон находится за границей с однодневным визитом и не получал повестку в Генпрокуратуру. Об этом он 21 декабря написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он прокомментировал публикацию интернет-издания Deschide, в которой журналисты, ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Мариану Керпек и на свои источники, сообщили о вызове Додона на допрос. Его там якобы хотят признать подозреваемым по делу о финансовых махинациях в энергетической компании Energocom при импорте электроэнергии в 2008 и 2009 годах.

Додон отметил, что его связь с этим делом уже неоднократно пытались найти при разных президентах, но так ничего не получилось. Лидер «социалистов» заявил о своей непричастности к махинациям.

«Эта тема так же бессмысленна, как и обвинение в том, что я якобы незаконно занимал должность президента Шахматной федерации одновременно с должностью главы государства», — написал Додон.

Напомним, ранее следователи установили, что руководство Energocom в ходе сговора с должностными лицами минэкономики Молдавии и Национального агентства по регулированию в энергетике совершали хищение государственных средств за счет необоснованного увеличения закупочной цены. Убытки от этой деятельности оцениваются в размере около $12 млн. Додон в тот период занимал пост первого вице-премьера республики.