Нарьян-Мар, 21 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Ненецком автономном округе коронавирус выявили у восьми человек, сообщает окружная администрация.

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На лечении в регионе находятся 153 ковид-пациента. Из них стационарное лечение получают 25 человек, амбулаторное — 128.

Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3 440 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3 186 человек, 84 — скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря число больных ковидом в России пополнили 25 907 человек.