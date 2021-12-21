Курск, 21 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Конкурс на должность главы Курска состоится 31 января. Решение принято 21 декабря на заседании Курского городского собрания.

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В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы города войдут десять человек. Документы на конкурс от кандидатов начнут принимать с 27 декабря, об этом сообщает «Секунда».

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Карамышев ушёл в отставку с поста мэра Курска 7 декабря. Временно исполняющим обязанности главы города назначен вице-мэр Николай Цыбин. Конкурс на замещение должности мэра Курска должен пройти до 7 июня 2022 года.