Ижевск, , 12:36 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Аппараты ИВЛ Kkbo1.ru

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Скончались пять женщин в возрасте от 66 до 87 лет и 84-летний мужчина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3374 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в регионе выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 97 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 348 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8454 жителя.

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