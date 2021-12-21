Белгород, 21 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Белгородской области 21 декабря выявлены 263 новых носителя коронавируса — на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 619 человек, скончались от осложнений семь пациентов, в том числе жительница Кировской области 1934 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Всего в Белгородской области зарегистрировано 79 427 случаев заболевания COVID-19. Выписаны после лечения 68 302 человека. В летальной статистике 1 684 записи.

В стационарах находятся 1 598 пациентов, в том числе, 47 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 7 843 жителя, на самоизоляции — 15 701 человек.