Буэнос-Айрес, 21 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Группа протестующих 20 декабря закидала камнями и подожгла штаб-квартиру аргентинской газеты El Chubut в Трелью. Об этом сообщает DW со ссылкой на редакцию газеты.

Флаг Аргентины

Как сообщает Аргентинский форум журналистов (Fopea), «бунтовщики ворвались в здание редакции, разбив окна камнями, и подожгли первый этаж».

«Мы категорически осуждаем поджог и ущерб, нанесенный протестующими редакции газеты El Chubut. Мы требуем расследования и наказания.» — поддержала коллег Ассоциация журналистских организаций Аргентины в своем твиттере.

Беспорядки начались 15 декабря, после того как губернатор Чубута Мариано Арчони отменил закон о добыче полезных ископаемых 2003 года и принял новый закон «об устойчивом развитии горнодобывающей промышленности». Нововведения допускали разработку шахт открытым способом с использованием токсичных цианидов, а также расширяли добычу металлов на плато Чубут.