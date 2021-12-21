Лос-Анджелес, США, 21 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Райан Рейнольдс пожаловался, что его постоянно путают с Беном Аффлеком и Райаном Гослингом. Об этом 2 декабря сообщает портал Screen Rant.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

«Я делаю все нормально, как и все. (Люди в пиццерии — ИА REGNUM) просто думают, что я Бен Аффлек, и они спрашивают, как поживает JLo (Дженнифер Лопес — ИА REGNUM), и я отвечаю «отлично, хорошо», — сказал Рейнольдс. Актёр также пошутил по поводу того, что у него и Гослинга отличается цвет волос.

Напомним, в 2017 году жена Райана Рейнольдса Блейк Лайвли подшутила над супругом в день его рождения. Она разместила в поздравительном посте в Instagram фотографию Райана Гослинга.