Ижевск, , 12:34 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 21 декабря выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 97 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 348 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

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Среди новых носителей вируса — двое несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 11 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 164 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 66 520 человек. Скончались 3374 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано шесть летальных случаев. Накануне скончались двое жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8454 жителя. Из числа получающих лечение 8625 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 263 человека — в состоянии средней степени тяжести, 126 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 20 декабря прививку от коронавируса сделали 663 346 человек. Второй компонент препарата получил 494 451 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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