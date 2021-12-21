Салехард, 21 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Авиакомпания «Ямал» с 23 декабря начнёт регулярные полеты по маршруту Салехард — Москва — Салехард из международного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба воздушного перевозчика.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Ямал»

С 3 января 2022 года рейсы запланированы к выполнению четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время вылета из Салехарда 9:10 (7:10 мск), прилёт в Москву в 12:10 (10:10 мск), вылет в 13:50 (11:50 мск).

Полёты будут осуществляться на авиалайнерах Airbus A320 вместимостью 164 посадочных места, восемь из которых повышенного класса обслуживания.