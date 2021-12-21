Москва, 21 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Жителя Дагестана Юсупа Юсубова обвиняют в подстрекательстве к совершению террористического акта на станции метро «Киевская». Кроме того, его подозревают к склонению к совершению преступлений против представителей органов власти. Дело выходца из Дагестана слушается во 2-м Западном окружном суде в Москве. Прокуратура запросила для него 12 лет колонии.

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«Гособвинитель потребовал признать моего подзащитного Юсупа Юсубова виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к совершению террористического акта) и назначить ему наказание в виде 12 лет колонии», — цитирует ТАСС адвоката подсудимого.

Из материалов дела известно, что Юсубов в 2019—2020 годах уговаривал своего земляка Руслана Кайбакова совершить нападение на полицейского с целью завладения его табельным оружием и, отправившись к зданию управления ФСБ в Москве, напасть на других сотрудников правоохранительных органов. Одновременно с этим Юсубов якобы склонял супругу Кайбакова совершить взрыв на станции «Киевская».

Преступление не было совершено из-за того, что Кайбаков сдался правоохранительным органам и дал показания на Юсубова.