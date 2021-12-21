Веллингтон, 21 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В настоящее время в Новой Зеландии срок ожидания для получения третьей бустерной дозы вакцины от COVID-19 составляет, как и в большинстве стран, шесть месяцев. Однако с начала нового 2022 года срок сократится до четырех месяцев. Об этом 21 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Таким образом, с января 82% вакцинированных новозеландцев будут иметь право на ревакцинацию.

«Хотя две дозы, вероятно, обеспечивают хорошую степень защиты от тяжелого течения заболевания, вызванного штаммом «Омикрон», третья доза, вероятно, обеспечит еще лучшую защиту от распространения COVID-19 и снизит вероятность более серьезного течения заболевания», — заявил на пресс-конференции министр Новой Зеландии по борьбе с пандемией Крис Хипкинс.

Правительство Новой Зеландии также объявило, что с 17 января в стране также начнется вакцинация детей старше 5 лет.