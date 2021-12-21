Ереван, 21 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Автомобильное сообщение между Арменией и Азербайджаном может быть возобновлено. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает 21 декабря его пресс-служба.

Primeminister.am Никол Пашинян и Ильхам Алиев

По словам Пашиняна, возможность договориться с Азербайджаном о возобновлении автомобильного сообщения появилась после его встреч с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Они состоялись 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе, посредниками выступили соответственно президент РФ Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель.

«И мы уже достигли принципиальной договоренности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о возобновлении железнодорожного сообщения», — добавил армянский премьер.

Он пояснил, что говорит о восстановлении железной дороги Ерасх — Джулфа — Ордубад — Мегри — Горадиз. Эта работа, как ожидается, займёт два-три года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян заявил, что после встреч с Алиевым в Сочи и Брюсселе можно говорить о постепенном мирном развитии Закавказского региона.

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