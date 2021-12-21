Киев, 21 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день на Украине полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции свыше 13 млн человек. Об этом 21 декабря сообщает министерство здравоохранения страны.

Mos.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

«От начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу — 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 061 477 человек», — говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале.

За последние сутки против COVID-19 вакцинировано 110 740 человек. Свыше 36 тыс. человек из них получили первую дозу, полностью иммунизированы — 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.

Отмечается, что всего в стране сделано 27 484 089 прививок.

Читайте также: На Украине за сутки выявили свыше 2,5 тыс. носителей коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 20 декабря на Украине было выявлено более 6 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 346 человек, у которых подтвердился COVID-19, скончались, 18 850 человек выздоровели.

Всего за время пандемии на Украине носителями SARS-CoV-2 стали 3 616 716 человек, более 3,3 млн человек справились с инфекцией, 93,6 тысячи пациентов скончались.