Лондон, 21 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе впервые с 6 октября превысила отметку в $1850 за тысячу кубометров. Об этом 21 декабря свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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По состоянию на 11:37 мск цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла $1869 за тысячу кубометров, а к 11:44 немного снизились — до $1851 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тысяча кубометров природного газа стала стоить больше $1800 на открытии торгов в Европе

Отметим, ранее физический поток газа, идущий по газопроводу Ямал — Европа в Германию, остановился из-за отказа Газпрома бронировать мощности прокачки на 21 декабря.