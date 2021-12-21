Москва, , 12:30 — REGNUM Появилось видео с места массового дорожно-транспортного происшествия на Третьем транспортном кольце в Москве. Видео опубликовал телеграм-канал 112.

Как видно на кадрах, автомобили получили серьезные повреждения. Одним из участников аварии стал автомобиль посольства КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной информации, на Третьем транспортном кольце столкнулись 13 автомобилей, в результате никто не пострадал. Виновника ДТП везут на медосвидетельствование.

Читайте также: В ДТП на западе Москвы попали 13 автомобилей