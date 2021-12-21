Тбилиси, 21 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Сторонники самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, начали выезжать из регионов для участия в акции протеста в Тбилиси, объявленной на вечер 21 декабря. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Акция назначена в день рождения Саакашвили. Протестующие будут требовать освободить экс-президента из заключения.

«Миша должен быть в авангарде развития и восстановления этой страны. Он скоро выйдет из тюрьмы», — сказал журналистам член ЕНД Бондо Тедорадзе перед выездом из курортного посёлка Шекветили (Аджария).

Напомним, Саакашвили тайно вернулся в Грузию в конце сентября, а 1 октября его арестовали. Находясь в тюрьме, экс-президент призывает сторонников совершить в стране переворот по примеру Украины и Армении. Его арест даёт повод для постоянных протестных акций членам ЕНД.