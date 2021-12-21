Абакан, , 12:29 — REGNUM Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё 15 человек, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в правительстве республики.

Аппарат ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уточняется, что скончались десять женщин (65 лет, 67 лет, 70 лет, 71 год, 85 лет, 85 лет, 85 лет, 88 лет, 89 лет, 91 год) и пятеро мужчин (43 года, 66 лет, 69 лет, 70 лет, 84 года).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 1508 ковид-пациентов, за весь период — 1875.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявлен 121 носитель коронавируса, выздоровели 340 человек.

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