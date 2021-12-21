Курск, , 12:29 — REGNUM Новый генеральный план Курска получил поддержку депутатов Курского городского собрания. Проект документа был рассмотрен на заседании 21 декабря.

Александр Дейнека. Курск. После дождя (фрагмент). 1925

Вопрос об утверждении нового генплана Курска стал одним из основных в повестке дня сессии. В результате обсуждения депутаты приняли генплан большинством голосов, уточняет ГТРК «Курск».

Работа над генеральным планом Курска велась полтора года. Общественные слушания по проекту, изначально назначенные на май, как сообщало ИА REGNUM, были перенесены из-за множества нареканий со стороны горожан. В частности, жители выступили против планов по строительству дороги через лес в районе бывшего завода тракторных запчастей. Всего к первому варианту проекта документа было подано более 10 тысяч обращений.

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