Москва, 21 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Среди навыков и качеств, которым в 2021 году жители России уделяли больше всего внимания, — стрессоустойчивость (36%), обучаемость (24%) и адаптивность (23%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Muic.uz В офисе

Также 43% работающих граждан в 2021 году уделяли внимание развитию как профессиональных навыков, так и навыков социального взаимодействия. 13% сосредоточились на soft skills, 22% — на hard skills.

Мужчины и люди старше 45 лет в уходящем году чаще остальных развивали профессиональные навыки (hard skills). Развитию социальные навыков (soft skills) больше всего внимания уделяли женщины и работники до 34 лет.

Опрос проведён 14—17 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 323 населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, что уходящий 2020 год заставил жителей России приобрести навыки социального взаимодействия (51%).

Читайте подробнее: Жители России рассказали о полученных навыках в 2020 году