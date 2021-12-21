Москва, , 12:28 — REGNUM На фоне мирового дефицита полупроводников российский автопром продолжил расти быстрыми темпами в 2021 году. Об этом 21 ноября заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на «правительственном часе» в Госдуме.

Денис Мантуров Kremlin.ru

«Невзирая на глобальный дефицит полупроводников, увеличение производства в автопроме по году составит порядка 7%», — заявил Мантуров.

«То есть российская промышленность, мы видим, уверенно отвечает на экономические вызовы пандемии. При этом многие предприятия задействованы сегодня непосредственно в борьбе с ковидом, что сейчас является безусловным приоритетом нашего государства», — указал он.

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