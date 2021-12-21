Москва, 21 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 1906 случаев заражения коронавирусом, сообщили 21 декабря в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Москва опустилась на второе место среди регионов РФ по суточному приросту, пропустив вперёд Санкт-Петербург, где выявили 2075 заражений. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 2 007 616 случаев заражения.

За сутки в Москве госпитализировали 795 ковид-пациентов, скончались от коронавирусной инфекции 80 пациентов. В настоящее время на ИВЛ находятся 538 человек.