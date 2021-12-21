Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки выписали в полтора раза больше пациентов, чем выявили новых инфицированных коронавирусом — 538 против 347 человек. Об этом 21 декабря сообщили в региональном оперативном штабе. Кроме того, в Ленобласти за прошедший день было выявлено на 11 зараженных меньше, чем сутки до этого.

Николай Хижняк ИА REGNUM Осмотр терапевтом

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Наибольшее число новых случаев выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Кириши (28), Гатчина (26), Всеволожск (21), Сланцы (15), Кудрово (12), Выборг (11) и Тихвин (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 98 145 случаев заражения, из числа заболевших 80 741 человек выписан по выздоровлению. Умерло 2959 человек, в том числе пять летальных исходов было зарегистрировано за минувший день, что на четыре больше, чем накануне.

Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению, в Ленобласти не зарегистрирован ни один случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».