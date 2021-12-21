Самара, , 12:33 — REGNUM Семь фермеров победили в конкурсе на предоставление грантов «Агростартап-Регион» в текущем году в Самарской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Фермеры (сс) WFranz

Грант «Агрострартап-Регион» в Самарской области был разработан и запущен в действие в 2021 году для поддержки малых форм хозяйствования. В текущем году к конкурсу были допущены 14 заявок, при этом победителями стали семь фермеров области. На реализацию их проектов в сфере сельского хозяйства было направлено свыше 27 млн рублей из средств бюджета области.

Отмечается, что в следующем году объем средств на эти гранты вырастет до 30 млн рублей. 30 декабря текущего года в регионе начинают принимать заявки на предоставление этих грантов в 2022 году.