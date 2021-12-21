Москва, 21 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В 2021 году рост обрабатывающей промышленности в России составит 5%. Об этом 21 ноября заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на «правительственном часе» в Госдуме.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«По итогам 12 месяцев оцениваем рост обрабатывающей промышленности на уровне 5%», — заявил Мантуров.

«В отраслевом разрезе в лидерах сельхозмашиностроение, которое прибавляет в этом году свыше 40%, фарминдустрия по понятной причине, производство увеличилось примерно на 20%, и рост около 10% ожидаем в станкостроении, лесопромышленном комплексе, химпроме, гражданских сегментах авиапрома, судостроения и радиоэлектроники», — указал он.