Хобарт, Австралия, 21 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Говоря о завтрашнем (22 декабря) заседании Национального кабинета министров Австралии, премьер-министр штата Тасмании Питер Гутвайн заявил на пресс-конференции, что его штат находится «в действительно хорошей форме». Более того, считает политик, другие штаты должны брать пример с Тасмании, когда речь идет о масочном режиме. Об этом 21 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Гутвайн также дал понять, что возглавляемое им правительство сохранит все меры в области общественного здравоохранения. Это означает, что в штате продолжат действовать ограничения по максимально возможному заполнению торговых помещений закрытого типа, а также отслеживание социальных контактов с помощью специального приложения.

«Ряд штатов отказался от некоторых ограничений … В некоторых штатах также пока не рассматривается возможность введения масочного режима … Я бы посоветовал им ввести его, потому это остановит распространение [коронавируса]», — сказал премьер-министр штата.