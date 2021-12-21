Калуга, , 13:37 — REGNUM На территории Калужской области за 11 месяцев 2021 года произошло 1040 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 129 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество ДТП в регионе снизилось на 9,9%, погибших в них — на 14,6%, сообщает 21 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства области Михаила Голубева.

В Калужской области завершено строительство автодороги Пресс-служба правительства Калужской области

В Калужской области мероприятия, направленные на снижение количества ДТП и числа погибших в них, реализуются в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Калужский министр отметил, что цель регпроекта «Безопасность дорожного движения» — снижение смертности к 2025 году до 11,07 на 100 тысяч населения или в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.

По итогам 2021 года показатель смертности в результате ДТП на 100 тысяч населения по Калужской области не должен превысить 13,47 человека. По состоянию на 1 декабря 2021 года показатель составил 12,89 человек. В целях предотвращения ДТП профильным министерством выполнены в полном объеме инженерные мероприятия по повышению уровня безопасности: установлено 2,8 км барьерных ограждений, нанесена дорожная разметка на 1700 км областных дорог, выполнены работы по оборудованию искусственным освещением 43 км автомобильных дорог в 31 населенном пункте.

Между тем, мониторинг общественников регионального отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области выявил многочисленные ямы на обочине дороги М-3 «Украина» — Судимир — Хвастовичи — Теребень в Хвастовичском районе. Активисты настаивают на гарантийном ремонте аварийного участка протяженностью 14 км. В ходе рейда обнаружено, что на десятках участков грунт обочины продолжает смываться в полосу отвода, в результате чего уже образовались размытия высотой до полутора метров. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой призвать подрядчика к выполнению строительных работ на данном участке дороги в рамках его гарантийных обязательств.

«Уже оголились и разрушаются дорожные водопропускные системы. Если ничего не предпринять, то следующим будет дорожное полотно, а дорога станет целиком небезопасной. Возможно, подрядной организацией не была проведена качественная работа по уплотнению обочины. На настоящий момент восстановительные работы по гарантии на указанной дороге не проводились. Дорожники ограничились лишь установкой предупреждающего знака «Аварийная обочина» с расстоянием действия в 14 километров и размещением сигнальных ленточек», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

В 2022 году все мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, будут продолжены. В частности, планируется обустроить освещение участков дорог протяженностью более 50 км в 31 населенном пункте. Также предусмотрены: мероприятия по пропаганде с целью формирования негативного отношения к выезду на встречную полосу правонарушений, исследования психологического портрета нарушителя, развитие системы фото-, видеофиксации административных правонарушений, а также наиболее действенные инженерные мероприятия по разделению встречных транспортных потоков, оптимизации скоростного режима и участков обгона.

«В результате по итогам 2025 года в области планируется снизить в два раза по сравнению с 2020 годом показатель смертности населения в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с выездом на встречную полосу движения. В случае достижения положительного эффекта планируется распространить проект на другие регионы России», — отметил Михаил Голубев.

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