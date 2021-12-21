С начала 2021 года на калужских дорогах погибли 129 человек
Калуга, 21 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. На территории Калужской области за 11 месяцев 2021 года произошло 1040 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 129 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество ДТП в регионе снизилось на 9,9%, погибших в них — на 14,6%, сообщает 21 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства области Михаила Голубева.
В Калужской области мероприятия, направленные на снижение количества ДТП и числа погибших в них, реализуются в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Калужский министр отметил, что цель регпроекта «Безопасность дорожного движения» — снижение смертности к 2025 году до 11,07 на 100 тысяч населения или в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.
По итогам 2021 года показатель смертности в результате ДТП на 100 тысяч населения по Калужской области не должен превысить 13,47 человека. По состоянию на 1 декабря 2021 года показатель составил 12,89 человек. В целях предотвращения ДТП профильным министерством выполнены в полном объеме инженерные мероприятия по повышению уровня безопасности: установлено 2,8 км барьерных ограждений, нанесена дорожная разметка на 1700 км областных дорог, выполнены работы по оборудованию искусственным освещением 43 км автомобильных дорог в 31 населенном пункте.
Между тем, мониторинг общественников регионального отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области выявил многочисленные ямы на обочине дороги М-3 «Украина» — Судимир — Хвастовичи — Теребень в Хвастовичском районе. Активисты настаивают на гарантийном ремонте аварийного участка протяженностью 14 км. В ходе рейда обнаружено, что на десятках участков грунт обочины продолжает смываться в полосу отвода, в результате чего уже образовались размытия высотой до полутора метров. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой призвать подрядчика к выполнению строительных работ на данном участке дороги в рамках его гарантийных обязательств.
В 2022 году все мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, будут продолжены. В частности, планируется обустроить освещение участков дорог протяженностью более 50 км в 31 населенном пункте. Также предусмотрены: мероприятия по пропаганде с целью формирования негативного отношения к выезду на встречную полосу правонарушений, исследования психологического портрета нарушителя, развитие системы фото-, видеофиксации административных правонарушений, а также наиболее действенные инженерные мероприятия по разделению встречных транспортных потоков, оптимизации скоростного режима и участков обгона.