Казань, 21 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Татарии вторые сутки подряд вакцинируют против новой коронавирусной инфекции чуть больше 3 тыс. человек. Об этом 21 декабря сообщает республиканский минздрав.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Всего в регионе иммунизацию от COVID-19 на сегодняшний день прошли 2 млн 263 тыс. 411 человек, за сутки прививку сделали 3012 жителей. Оба компонента антиковидных вакцин поставили 1 млн 859 тыс. 124 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса «Омикрон» не пугает большинство жителей России (67%). Боятся заразиться новым штаммом 9% респондентов.

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