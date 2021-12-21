Тифарити, 21 декабря 2021, 12:30 — REGNUM Фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) обстрелял позиции армии Марокко вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает Sahara Press Service со ссылкой на официальное заявление фронта ПОЛИСАРИО.
По последним данным, под удар попали марокканские войска, дислоцированные в районах Бакари, Авсард и Махбас.
«Передовые отряды Народно-освободительной армии Сахары сосредоточили свою огневую мощь на местах сосредоточения оккупационных войск в районах Хофрат-Ашьяф и к югу от Хофрат-Ашьяфа — в секторе Бакари. Также наши силы подвергли бомбардировке объекты оккупационной армии в районе Акрара аль-Ферсик в секторе Махбас», — сообщается в официальном заявлении организации.
В ПОЛИСАРИО сообщили, что в результате артиллерийского обстрела подразделения армии Марокко понесли тяжёлые людские потери. Руководство фронта освобождения Западной Сахары отметило, что будет продолжать борьбу до полного вывода «оккупационных войск» из региона.