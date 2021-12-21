Тифарити, , 12:30 — REGNUM Фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) обстрелял позиции армии Марокко вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает Sahara Press Service со ссылкой на официальное заявление фронта ПОЛИСАРИО.

Фронт Полисарио Sadr-russia.ru

По последним данным, под удар попали марокканские войска, дислоцированные в районах Бакари, Авсард и Махбас.

«Передовые отряды Народно-освободительной армии Сахары сосредоточили свою огневую мощь на местах сосредоточения оккупационных войск в районах Хофрат-Ашьяф и к югу от Хофрат-Ашьяфа — в секторе Бакари. Также наши силы подвергли бомбардировке объекты оккупационной армии в районе Акрара аль-Ферсик в секторе Махбас», — сообщается в официальном заявлении организации.

В ПОЛИСАРИО сообщили, что в результате артиллерийского обстрела подразделения армии Марокко понесли тяжёлые людские потери. Руководство фронта освобождения Западной Сахары отметило, что будет продолжать борьбу до полного вывода «оккупационных войск» из региона.