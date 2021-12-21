Канберра, 21 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Последние дни в австралийских СМИ активно обсуждается чрезмерное распространение коронавирусной инфекции в стране на фоне того, как штаты и территории ставят новые антирекорды по числу выявленных случаев заражения. В свою очередь, выступая на пресс-конференции в Квинсленде, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что новых локдаунов в стране не предвидится, передает телеканал Nine News.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

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«Мы не вернемся во времена локдаунов … Мы не собираемся ограничивать жизни людей», — заявил Моррисон.

По его словам, новые штаммы коронавируса не должны влиять на продуманную работу властей по борьбе с пандемией.

«Будут и другие варианты помимо «Омикрона», и мы должны гарантировать, что как страна и как национальные лидеры, мы принимаем меры, с которыми австралийцы смогут жить и дальше», — подчеркнул премьер-министр страны.