Москва, , 12:22 — REGNUM Среди участников дорожно транспортного происшествия на западе Москвы оказался автомобиль посольства Китая. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Источник рассказал, что среди участников массового столкновения оказался «автомобиль дипломата Китайской народной республики с красными дипломатическими номерами».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Третьем транспортном кольце возле пересечения с Кутузовским проспектом произошло массовое ДТП. По данным столичной Госавтоинспекции, столкнулись 13 автомобилей.

Виновником аварии может оказаться водитель автомобиля с признаками опьянения. Пострадавших нет. При этом транспортные средства, по информации очевидцев, получили серьёзные повреждения.