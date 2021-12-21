Москва, 21 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Среди участников дорожно транспортного происшествия на западе Москвы оказался автомобиль посольства Китая. Об этом 21 декабря сообщаетРИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Источник рассказал, что среди участников массового столкновения оказался «автомобиль дипломата Китайской народной республики с красными дипломатическими номерами».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Третьем транспортном кольце возле пересечения с Кутузовским проспектом произошло массовое ДТП. По данным столичной Госавтоинспекции, столкнулись 13 автомобилей.

Виновником аварии может оказаться водитель автомобиля с признаками опьянения. Пострадавших нет. При этом транспортные средства, по информации очевидцев, получили серьёзные повреждения.