Париж, 21 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан получил от властей Мексики государственную награду, орден Ацтекского орла, сообщает Le Figaro.

Mid.ru Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

По его словам, отношения между двумя странами переживают лучший момент за последние годы.

«Это моя шестая поездка в Мексику в качестве министра французской Республики. Это уже признак очень прочных отношений», — заявил глава МИД Франции.

Министр планирует открыть генеральное консульство Франции в Монтеррее. В Мексике, по словам главы МИД Франции, проживает 40 тысяч граждан Франции.

Напомним, глава МИД Мексики с 9 по 11 февраля отправится во Францию для участия в саммите по защите мирового океана. Франция также станет почетным гостем на аэрокосмической выставке в Мехико в 2023 году.