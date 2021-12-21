Канберра, , 12:21 — REGNUM Согласно последним данным, наиболее остро кризис с нехваткой строительных материалов в Австралии наблюдается в Мельбурне (столица штата Виктория), что приводит к существенным задержкам по сдаче готового жилья. Об этом 21 декабря сообщил телеканал Nine News.

На стройке Kzk-kaluga.ru

Исследования компании Master Builders Association показывают, что стоимость стройматериалов в среднем в Мельбурне выросла более чем на 10% за 12 месяцев, предшествующих сентябрю текущего года.

Критическая нехватка древесины, стали и кирпича резко увеличивает время строительства и сопутствующие затраты. Теперь строительные работы длятся примерно на 30% дольше от первоначального заложенного времени.

Многие строительные фирмы вынуждены сообщать покупателям, что срок сдачи жилья сдвигается.