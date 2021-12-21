Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Известный видеоблогер из США Логан Пол потратил $3,5 млн на карты Pokemon первого издания. Об этом он рассказал в публикации в Twitter от 21 января 2021 года.

Покемоны Цитата из м/ф «Симпсоны». реж Марк Керклэнд. 1989-2016. США

Пол написал в посте, что только что заплатил такую сумму за запечатанную коробку с картами, которая заверена печатями. Издание Comicbook отметило, что всего в этой коробке находится 11 упаковок с картами. На момент написания это новости публикация видеоблогера собрала около 40 тыс. лайков и 1,3 тыс. ретвитов.

https://twitter.com/LoganPaul/status/1473021085918584832

Отметим, в ноябре 2020 года Логан Пол потратил на карты Pokemon $300 тыс. Тогда он заявил, что «исчерпал» своё хобби, и что больше не может и не будет тратить на него деньги.

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