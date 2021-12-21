Рязань, 21 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Пять грузовых автомобилей попали в ДТП 21 декабря на Южной окружной дороге в Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГИБДД.

40.мвд.рф ДТП

По предварительным данным, около 00:30 на 197-ом километре автодороги М5 «Урал» 50-летний житель Пензенской области на автомобиле Iveco наехал на остановившийся перед ним «ГАЗон». От удара грузовик столкнулся с впередистоящей «ГАЗелью», которая в свою очередь толкнула «ГАЗ», а затем по цепочке удар пришёлся на полуприцеп Schmitz Cargobull SKO с седельным тягачом Volvo.

Серьёзные травмы получил водитель Iveco, его госпитализировали.