Канберра, , 15:10 — REGNUM Новое моделирование, проведенное вирусологами из Института Догерти показывает, что в 2022 году в Австралии число ежедневно выявляемых случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» может достигнуть 200 000, если власти штатов и территорий не введут в регионах жесткие ограничительные меры. Об этом 21 декабря написала газета The Sydney Morning Herald.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Моделирование было подготовлено к экстренному заседанию Национального кабинета министров, которое под председательством премьер-министра страны Скотта Моррисона состоится 22 декабря. Главной темой встречи федеральных чиновников с их коллегами из регионов станет сокращение времени ожидания для получения третьей дозы вакцины в рамках ревакцинации от COVID-19.

Ученые из Института Догерти пришли к выводу, что если коронавирус будет распространяться с сегодняшней скоростью, то число госпитализаций в Австралии может подскочить до 4 000 в день.

Отмечается, что при моделировании ученые исходили из того, что в Австралии не будет ограничений на заполняемость торговых площадей, а все общеобразовательные учреждения в стране будут открытыми.

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