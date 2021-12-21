Ереван, 21 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 5932 исследования на коронавирус, из которых 137 дали положительный результат. Об этом 21 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 343 845 носителей коронавируса. Из них 329 128 справились с инфекцией, в том числе 329 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 5309 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9396 пациентов с COVID-19, в том числе шесть — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 4897 тестов на коронавирус 12 были с положительным результатом. 364 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли шесть пациентов с COVID-19.