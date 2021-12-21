Москва, , 12:16 — REGNUM Базовый доход предлагается выплачивать семьям с детьми, а потом распространить нормы на всех граждан РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«На первом этапе мы предлагаем выплачивать базовый доход семьям с детьми, но самое главное — позже распространить его на всех граждан страны», — сказал Миронов.

В условиях падения доходов граждан, государство должно принять специальные меры для начала регулярных выплат новых пособий, уверен он.

«Позиция фракции следующая: если семья состоит из мужа, жены и ребёнка, то они должны получать 30 тыс. рублей в месяц. Мать — одиночка с ребенком — 20 тыс. рублей в месяц, и эти средства должны выплачиваться без каких-либо задержек и ограничений», — пояснил депутат.

Законопроект о базовом доходе семей с детьми внесли в Госдуму накануне депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.

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