Москва, 21 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Базовый доход предлагается выплачивать семьям с детьми, а потом распространить нормы на всех граждан РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«На первом этапе мы предлагаем выплачивать базовый доход семьям с детьми, но самое главное — позже распространить его на всех граждан страны», — сказал Миронов.

В условиях падения доходов граждан государство должно принять специальные меры для начала регулярных выплат новых пособий, уверен он.

«Позиция фракции следующая: если семья состоит из мужа, жены и ребёнка, то они должны получать 30 тыс. рублей в месяц. Мать-одиночка с ребенком — 20 тыс. рублей в месяц, и эти средства должны выплачиваться без каких-либо задержек и ограничений», — пояснил депутат.

Законопроект о базовом доходе семей с детьми внесли в Госдуму накануне депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.