Пекин, 21 декабря 2021, 12:23 — REGNUM Страны Запада выступают с безответственными заявлениями о прошедших в Гонконге парламентских выборах и вмешиваются во внутренние дела КНР. Пекин резко осуждает такие действия, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь 21 декабря на брифинге.

Чжао Лицзянь
Чжао Лицзянь
Fmprc.gov.cn

Ранее Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия и Австралия заявили, что серьёзно озабочены «разрушением демократических элементов» гонконгской избирательной системы, произошедшей в процессе выборов в законодательное собрание. Парламентские выборы в Гонконге, как сообщало ИА REGNUM, прошли 19 декабря.

«В ответ на сговор отдельных западных стран, которые делают безответственные высказывания о выборах в Законодательное собрание Гонконга седьмого созыва, на их грубое вмешательство во внутренние дела КНР китайская сторона выражает резкое осуждение и решительно вступает против», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Выборы в законодательное собрание Гонконга состоялись впервые после крупной реформы избирательной системы. Явка была рекордно низкой, победили на выборах пропекинские кандидаты.

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