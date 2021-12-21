Пекин, , 12:23 — REGNUM Страны Запада выступают с безответственными заявлениями о прошедших в Гонконге парламентских выборах и вмешиваются во внутренние дела КНР. Пекин резко осуждает такие действия, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь 21 декабря на брифинге.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

Ранее Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия и Австралия заявили, что серьёзно озабочены «разрушением демократических элементов» гонконгской избирательной системы, произошедшей в процессе выборов в законодательное собрание. Парламентские выборы в Гонконге, как сообщало ИА REGNUM, прошли 19 декабря.

«В ответ на сговор отдельных западных стран, которые делают безответственные высказывания о выборах в Законодательное собрание Гонконга седьмого созыва, на их грубое вмешательство во внутренние дела КНР китайская сторона выражает резкое осуждение и решительно вступает против», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Выборы в законодательное собрание Гонконга состоялись впервые после крупной реформы избирательной системы. Явка была рекордно низкой, победили на выборах пропекинские кандидаты.

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