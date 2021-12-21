Вологда, 21 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области от ковида скончались десять человек. Всего с начала пандемии — 2850, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 20 декабря в регионе выявили 306 случаев COVID-19, общее число зарегистрированных случаев заболевания выросло до 97 451.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 25 907 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 1 027 ковид-пациентов скончались.