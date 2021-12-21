Саратов, 21 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Саратовской области от коронавируса за последние сутки скончались 11 пациентов. Общее количество летальных исходов от COVID-19 составляет по состоянию на 21 декабря 4937 случаев, сообщает региональный минздрав.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По уточнённым данным, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли четверо мужчин и семь женщин в возрасте от 46 до 87 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за время пандемии подтвердили 129 920 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 115 677 человек.

Читайте также: В Саратовской области выявили 342 новых случая заражения коронавирусом