Краснодар, 21 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждён 521 новый случай заражения коронавируса, сообщили 21 декабря в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре подтвердили 267 случаев коронавирусной инфекции, в Армавире — 22, в Сочи — 20, в Динском районе — 18, в Анапе — 15, в Тихорецком районе — 14, в Кавказском — 13 и 11 — в Крымском. По 10 инфицированных в Ленинградском и Тбилисском муниципалитетах. По восемь новых пациентов в Апшеронском, Ейском, Славянском и Темрюкском», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае с начала пандемии выявлено 113 705 носителей коронавируса. Выздоровели 89 974 пациента. Не смогли помочь врачи 9 541 пациенту с COVID-19.

На 21 декабря в стационарах Кубани с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 4 674 человека, из них с подтвержденным диагнозом — 2 631 пациент. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся97 жителей, на ЭКМО — пять пациентов.