Москва, 21 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Не переходить на летнее/зимнее время, оставить всё как есть и жить по постоянному зимнему времени хотят 26% жителей России. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Зимнее время

Оставить постоянное зимнее время женщины хотят чаще мужчин: 31% против 23%. На постоянное летнее время хотели бы перейти 7%. Заявили, что им не важно, по какому времени жить, — летнему или зимнему 35%.

Считают, что было бы лучше вернуться к сезонному переводу часов — зимой на зимнее время, а летом — на летнее, 20% опрошенных. Чаще вернуть сезонной переход времени хотят люди до 34 лет (25%).

Опрос проведён 18—20 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 388 населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Российской Федерации и СССР сезонные переводы применялись в течение 30 лет с 1981 по 2011 год.

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